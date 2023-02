I dispositivi che agevolano il decollo dalla portaerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I dispositivi che agevolano il decollo dalla portaerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CATAPULTE

Significato/Curiosita : I dispositivi che agevolano il decollo dalla portaerei

(diod.xiv,50,4). le catapulte aumentarono potenza e gittata nel periodo ellenistico, soprattutto grazie all'introduzione delle catapulte a torsione e al loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

