Un capolavoro architettonico di Frank Lloyd Wright - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : CASA SULLA CASCATA

Un capolavoro architettonico di frank lloyd wright

frank lloyd wright frank lloyd wright (richland center, 8 giugno 1867 – phoenix, 9 aprile 1959) è stato un architetto statunitense, tra i più influenti...

La casa sulla cascata è il nome italiano con cui è più nota fallingwater, o casa kaufmann dal nome del suo proprietario, una villa progettata e realizzata...

