__ di Buona Speranza: in Sudafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ di Buona Speranza: in Sudafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CAPO

Significato/Curiosita : Di buona speranza: in sudafrica

Penisola in cui si trova il capo, vedi penisola del capo. il capo di buona speranza (in afrikaans kaap die goeie hoop, in inglese cape of good hope, in portoghese:...

capo – in anatomia, parte superiore del corpo capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti capo – in geografia, sporgenza della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

