Si dice della retorica vuota e inefficace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice della retorica vuota e inefficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOLSA

Significato/Curiosita : Si dice della retorica vuota e inefficace

Logo bolsa familia utilizzato per il governo brasiliano. centro di attenzione per i beneficiari della bolsa familia a feira de santana, bahia. bolsa familia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con dice; della; retorica; vuota; inefficace; Si dice di forte dolore; Si dice di feste di società; Così si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilità dal nocciolo; Si dice di condizioni pesanti ad accettarsi; Vi si custodirono le tavole della legge; Parte astratta della filosofia; La parte della chiesa con il tabernacolo; È caratteristico quello della giraffa; La figura retorica con la quale si descrive vivacemente una situazione; Figura retorica che attenua la crudezza di certi giudizi; retorica usata da Socrate nei dialoghi platonici; La figura retorica dell ariostesco Le donne, i cavallieri l arme, gli amori; Le si rompe il collo per vuota rla; L operazione di svuota mento del favo; Se è fatta, è un espressione vuota , convenzionale; Come il camion... vuota to; Debole, inefficace ; È inefficace senza esca; Cerca nelle Definizioni