Servono a scaldare l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono a scaldare l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOLLITORI

Significato/Curiosita : Servono a scaldare l acqua

Scaldamani a soluzione supersatura lo scaldamani è un oggetto tascabile in grado di generare calore che ha lo scopo di scaldare le mani durante i periodi...

Venga danneggiato. ci sono anche bollitori in rame, ferro, alluminio e ceramica. un bollitore elettrico. i bollitori elettrici non hanno bisogno di essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con servono; scaldare; acqua; servono per la Comunione; servono come ripostiglio; servono a impostare il problema; servono ai pesci per il nuoto; Breve corsa per scaldare il cavallo; Accessorio tubolare per scaldare le mani; Li fa il cantante per scaldare la voce; La usa il fabbro per scaldare i metalli; Evita che l acqua coli lungo il muro; Classe di protozoi che si muovono nell acqua mediante ciglia permanenti; L acqua de toilette; Un acqua per vernici; Cerca nelle Definizioni