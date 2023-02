Consentono ai sub di respirare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consentono ai sub di respirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BOCCAGLI

Significato/Curiosita : Consentono ai sub di respirare

Namor il sub-mariner (namor the sub-mariner), o più semplicemente namor, alter ego di namor mckenzie, è un personaggio dei fumetti statunitensi creato...

Snorkel un aeratore (o anche snorkel o boccaglio o respiratore) è un tubo di gomma o plastica che permette di respirare aria tenendo la testa immersa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con consentono; respirare; consentono di vedere.... dentro il corpo; consentono di realizzare finissimi tessuti sintetici; consentono di coltivare fiori anche d inverno; consentono la traspirazione; Aprir bocca, respirare ; Fa respirare il debitore; Fa respirare a fatica; Non poter respirare per mancanza di aria; Cerca nelle Definizioni