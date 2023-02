La città svizzera con la Fossa degli orsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città svizzera con la Fossa degli orsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BERNA

Significato/Curiosita : La citta svizzera con la fossa degli orsi

7.459628 parco degli orsi la fossa degli orsi (in tedesco bärengraben) è una delle mete turistiche più visitate di berna, in svizzera. nel 2009 è stata...

Significati, vedi berna (disambigua). berna (afi: /'brna/; in tedesco: bern; in alemanno: bärn; in francese: berne; in romancio e italiano: berna) è, de facto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

