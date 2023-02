Un rivestimento per non finire a gambe all aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rivestimento per non finire a gambe all aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANTISCIVOLO

Significato/Curiosita : Un rivestimento per non finire a gambe all aria

Metalliche e rivestimento in tela. il carrello d'atterraggio era un biciclo anteriore fisso e carenato, dotato di ruote indipendenti, con gambe di forza posizionate...

In fluidodinamica, la condizione antiscivolo per i fluidi viscosi presuppone che, contro un limite solido, il fluido avrà velocità zero rispetto al limite... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

