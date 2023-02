L antico ducato ai piedi dei Vosgi con Nancy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antico ducato ai piedi dei Vosgi con Nancy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ALTA LORENA

Significato/Curiosita : L antico ducato ai piedi dei vosgi con nancy

Nascere il loro bambino con il parto cesareo. vetrata di s. cesario diacono e martire, église saint césaire di évaux-et-ménil (vosgi) francia secondo lo studioso...

Morte del duca bruno. l'alta lorena venne dapprima denominata ducato della mosella. l'uso di lotharingia superioris e lorena nei documenti ufficiali fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

