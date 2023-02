Una che soffre per amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una che soffre per amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GELOSA

Significato/Curiosita : Una che soffre per amore

amore filosofico nei confronti di una persona. amore per la natura - coinvolge un sentimento di protezione verso il mondo vegetale ed animale. amore per...

Cercando altri significati, vedi gelosia (disambigua). jealousy and flirtation, di haynes king (1831-1904); una donna è gelosa delle attenzioni date da un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con soffre; amore; Chi ne soffre , ci sente poco; Se non arrivano, l agricoltura ne soffre ; Ne soffre il misero; Non si soffre al fresco; __ Martin: negli Anni 50 cantava That s amore ; Si prodiga amore volmente agli ammalati; Ha cantato Vattene amore in coppia con Amedeo Minghi; Musicò L amore stregone; Cerca nelle Definizioni