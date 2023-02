Tenuto al corrente delle novità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenuto al corrente delle novità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AGGIORNATO

Significato/Curiosita : Tenuto al corrente delle novita

Davanti ad una decisione: "l'amore della sua vita o il lavoro", mettendola al corrente che avrebbe sposato un'altra donna. lei inconsapevolmente scelse il lavoro...

2022-2023. di seguito la rosa della roma aggiornata al 31 gennaio 2023. di seguito lo staff tecnico della roma aggiornato al 1º luglio 2022. staff dell'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

tenuto nel giusto percorso - antitesi; Un gas ottenuto nella scissione del petrolio; Non tenuto nel giusto percorso; Può avere un contenuto davvero prezioso; Mettersi al corrente ; La corrente di Ernesto Basile; Uniformarsi all opinione corrente ; Sistema di trazione elettrica alimentato a corrente alternata a una fase; Il contadino in una delle sue mansioni; Le risorse delle aziende; La fine delle strade; Atteggiarsi a superiore: darsi delle __; Annunciatore di novità ; Le novità dell ortolano; La paura delle novità ; Programmi che parlano di novità e cronaca;