Un saluto che molti stranieri capiscono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto che molti stranieri capiscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Un saluto che molti stranieri capiscono

L'ossario, guglielmo e adso odono un battere disperato ai muri e capiscono che è l'abate che è rimasto imprigionato in un secondo accesso diretto al finis...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciao (disambigua). la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con saluto; molti; stranieri; capiscono; Il saluto ... per sempre; Il saluto a... Caesar; Quella di mano è un saluto ; Un saluto fra amici; Ne ha molti il grattacielo; Lo sono molti giorni d estate; Uno che pubblica molti video in rete; molti sono Valloni; I territori stranieri incorporati in una Nazione; Un saluto che oggi molti stranieri capiscono; Saluto che gli stranieri imparano presto; Ama in modo eccessivo usi e costumi stranieri ; Un sì che tutti capiscono ; Un sì che ormai tutti capiscono ; Ortaggio che certi non capiscono ; capiscono pochissimo; Cerca nelle Definizioni