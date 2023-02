La retta che divide un angolo in due parti uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La retta che divide un angolo in due parti uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BISETTRICE

Significato/Curiosita : La retta che divide un angolo in due parti uguali

poligono in generale o un angolo, in due parti congruenti (come dice la radice del nome bi, cioè due). nella geometria euclidea, la retta bisettrice...

Retta bisettrice dell'angolo formato da due rette date è un problema che si può risolvere con delle costruzioni con riga e compasso. la bisettrice di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

