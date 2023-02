Quella Pacis, di Roma, è imponente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella Pacis, di Roma, è imponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARA

Significato/Curiosita : Quella pacis di roma e imponente

Museo dell'ara pacis di richard meier palazzo di giustizia le architetture civili di roma consistono in diverse centinaia di edifici e altri monumenti...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

quella fissa ossessiona; È molto pescosa quella di Orbetello; A Roma c è quella dei Monti; quella del vicino è sempre più verde; A Roma c è quella pacis ; __ pacis , a Roma; E famosa la pacis ; È pacis a Roma; La lingua degli antichi roma ni; Divide roma ; Sono centouno a roma ; Spada roma na a lama corta; Un imponente gradinata; imponente e armonioso come una statua; È imponente quella di Kariba; In modo imponente ;