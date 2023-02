Può pesare anche cento tonnellate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può pesare anche cento tonnellate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BALENA

Significato/Curiosita : Puo pesare anche cento tonnellate

Al garrese e, in quanto al peso, è secondo solo alla tigre. il maschio può pesare dai 150 ai 250 kg, mentre la massa corporea delle femmine varia dai 120...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi balena (disambigua). balena in emersione il termine balena definisce, in senso lato, qualsiasi cetaceo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

