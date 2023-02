Può essere bassa nei pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere bassa nei pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VITA

Significato/Curiosita : Puo essere bassa nei pantaloni

Di pantaloni grigi corti, piuttosto d'un vero e proprio abito completo costituito da giacca, cravatta e pantaloni lunghi. la divisa maschile può avere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vita (disambigua). la vita è l'insieme delle caratteristiche degli esseri viventi che manifestano... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con essere; bassa; pantaloni; Può essere a pendolo o a cucù; Un essere come un cagnetto; Può essere sui generis; essere ... in Francia; Mobile con sportello che, abbassa to, può diventare piano di appoggio; Può abbassa rla il pugile; Posti a sedere sui calcagni, abbassa ti sulle ginocchia e col capo in giù; Fare man bassa ; Mettersi i pantaloni ; Tiranti per pantaloni ; Stretti come possono esserlo dei pantaloni ; Pantacalze o pantaloni aderenti ing; Cerca nelle Definizioni