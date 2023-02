Pronome di terza persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronome di terza persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EGLI

Significato/Curiosita : Pronome di terza persona

Principale: pronome personale. i pronomi personali sono pronomi che rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta...

Alphons egli – politico svizzero andy egli – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero paul egli – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero egg... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

