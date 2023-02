Non ancora maturi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ancora maturi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACERBI

Significato/Curiosita : Non ancora maturi

Rientrano nel gruppo di piante di cui non vengono mangiate le foglie bensì le infiorescenze non ancora mature. questo broccolo è conosciuto in tutta...

Francesco acerbi wikimedia commons contiene immagini o altri file su francesco acerbi francesco acerbi, su uefa.com, uefa. francesco acerbi, su tuttocalciatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

