Lavora metalli preziosi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ORAFO

Significato/Curiosita : Lavora metalli preziosi

Misurabile in termini di riserve in oro o metalli preziosi, ma di presenza di beni e servizi. la quantità di metallo prezioso estraibile non è correlata alla ricchezza...

Significativo è la croce di agilulfo (inizio del vii secolo). un altro capolavoro orafo è la copertura dell'evangeliario di teodolinda (monza, tesoro della basilica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

