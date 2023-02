Lo indicano le istruzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo indicano le istruzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo indicano le istruzioni

La correlazione messa in luce dagli studi economici tra livelli di istruzione e lo sviluppo. è inteso come obbligo di frequenza, non compatibile col lavoro...

