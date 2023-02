Fungo che si mangia in insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fungo che si mangia in insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OVOLO

Significato/Curiosita : Fungo che si mangia in insalata

3 che dorme 14 che miagola 72 che partorisce 8 che mangia 89 che allatta 4 che graffia cani 74 che cattura topi 18 che graffia gente 78 che sta in agguato...

L'amanita cæsarea (scop.) pers., 1801, volgarmente conosciuta come ovolo buono oppure ovolo reale, è uno dei più apprezzati e ricercati funghi commestibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con fungo; mangia; insalata; Il fungo commestibile detto anche corno dell abbondanza; Il fungo usato in cucina detto corno dell abbondanza; Un fungo come il prataiolo; Un fungo come l ovolo; Lo è l animo mangia to dalla rabbia; Formaggio che si mangia a scaglie; mangia re, cibarsi… in Germania; A Londra è mangia re; Un tipo di insalata ; Si porta in tavola con l insalata ; Un misto di erbe selvatiche in insalata ; Può esserlo l insalata o la grigliata; Cerca nelle Definizioni