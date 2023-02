Evita che l acqua coli lungo il muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Evita che l acqua coli lungo il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRONDA

Significato/Curiosita : Evita che l acqua coli lungo il muro

Scritta su un muro a pontefract che recita "il covid è una bugia". le pratiche descritte non sono accettate dalla medicina, non sono state sottoposte a...

Acque raccolte dalla gronda è la grondaia. ^ gronda, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ^ gronda, in enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con evita; acqua; coli; lungo; muro; Le evita chi non si immischia; Ci evita di ricordare le tabelline; Si evita no per risparmiare; Se aumenta, i prezzi inevita bilmente salgono; Classe di protozoi che si muovono nell acqua mediante ciglia permanenti; L acqua de toilette; Un acqua per vernici; Crea un vortice nell acqua ; La baby che tiene i piccoli ; Bagna Ascoli Piceno; Trasporta i piccoli nella borsa; Una dolorosissima coli ca; Hanno un lungo stoppino; lungo fiume spagnolo; Strada che corre lungo la riva di un canale; Rotolano lungo le pendici dei monti; Un ripiano appeso al muro ; Si fissano nel muro ; Così tiene le gambe chi è seduto su un muro ; muro che divide le stanze; Cerca nelle Definizioni