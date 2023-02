Lo si dice solo al re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si dice solo al re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIRE

Significato/Curiosita : Lo si dice solo al re

Guerra si era meritato due decorazioni al valore), si rifiutò di vedere il suo cognome utilizzato per fare rock, micocci propose di adottare il solo nome...

Cercando la casa discografica, vedi sire records. sire (lett. "re, signore, sovrano", dall'antico francese sire, dal latino senior) è un titolo onorifico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

