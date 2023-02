La cassa dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cassa dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERARIO

Significato/Curiosita : La cassa dello stato

Le ferrovie dello stato italiane (abbreviato fs), fino al 21 giugno 2011 ferrovie dello stato, sono una società pubblica italiana che opera sia nel settore...

Norme dell'ordinamento, mentre il termine erario assunse una connotazione storica e generalista. ^ erario, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

