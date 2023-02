Cambiano minio in zinco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano minio in zinco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ZC

Significato/Curiosita : Cambiano minio in zinco

zc – abbreviazione del libro di zaccaria zc – simbolo dello zeptocoulomb zc – simbolo dello zettacoulomb zc – targa automobilistica di žarnovica (slovacchia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

cambiano la linea in lista; cambiano a ogni stagione; cambiano cigli in chiglia; cambiano la sagra in lagna; Fautore di una politica di dominio ; Fu un popolare Erminio della rivista; Elementi come alluminio , rame e zinco; Profilo di alluminio fatto da due lati a 90 gradi; Elementi come alluminio, rame e zinco ; Se ne estrae lo zinco ; Lo sono zinco e rame; Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali;