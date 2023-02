Assicurava gli Italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assicurava gli Italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Assicurava gli italiani

La presenza in italia di una massiccia e compatta comunità di profughi assicurava infatti una base di massa per continuare l'agitazione per la revisione...

Edificio dell'ina-casa a matera. per ina-casa si intende il piano di intervento dello stato italiano, vigente tra il 1949 e il 1963 ed ideato dal ministro...