Si forma con i suffissi uccio e etto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si forma con i suffissi uccio e etto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VEZZEGGIATIVO

Significato/Curiosita : Si forma con i suffissi uccio e etto

Diminutivo o forma diminutiva in linguistica è un fenomeno di alterazione che prevede l'uso di suffissi come -ino, -ello, -etto oppure -uccio (es: bicchierino...

Italiano, l'uso dei vezzeggiativi per i nomi propri dà luogo ad una notevole varietà di forme (vedi ipocoristico). opposto al vezzeggiativo è il dispregiativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

