Le risorse delle aziende - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : UMANE

Significato/Curiosita : Le risorse delle aziende

Disambiguazione – se stai cercando il film omonimo, vedi risorse umane (film). risorse umane (in inglese human resources, abbreviato hr) è una locuzione...

Si ripetono in risorse ; Grave scarsità di risorse alimentari; L idraulico dalle mille risorse , eroe dei videogames; Utilizzazione di risorse ; La fine delle strade; Atteggiarsi a superiore: darsi delle __; Le calze delle donne; I fianchi delle montagne; A esso ricorrono le aziende che danno in appalto certi lavori; Sono interne in molte grandi aziende ; Raduno di aziende del settore; Gli animali... presenti nelle aziende agricole;