Un idea che dà soddisfazione a chi l ha avuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un idea che dà soddisfazione a chi l ha avuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TROVATA

Significato/Curiosita : Un idea che da soddisfazione a chi l ha avuta

Quest'idea fu, tuttavia, oggetto di molte critiche da parte del pubblico tant'è che per risolvere il problema venne realizzato uno spin-off di chi l'ha...

Contiene citazioni da l'isola non trovata (en) l'isola non trovata, su discogs, zink media. (en) l'isola non trovata, su musicbrainz, metabrainz foundation... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con idea; soddisfazione; avuta; Pensato, idea to; L idea zione d un progetto; È ossessionato da un idea ; Una idea fissa degenerata; Mostrare compiacimento e soddisfazione ; Lo è il bottino che non dà soddisfazione ; Intima soddisfazione , gaudio; Espressione di insoddisfazione ; Lo è l opinione avuta in comune con altri; L hai sempre avuta sotto il naso; Tale è una cosa avuta , o una persona indemoniata; Cerca nelle Definizioni