Il convitato lo spiega sulle ginocchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il convitato lo spiega sulle ginocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TOVAGLIOLO

Significato/Curiosita : Il convitato lo spiega sulle ginocchia

tovagliolo in tessuto tovaglioli di carta tovaglioli in tessuto non tessuto il tovagliolo è un pezzo di stoffa orlata usato per pulire la bocca o le mani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con convitato; spiega; sulle; ginocchia; Lo spiega chi lo usa; Quand è aperta, è spiega ta; Si dice spiega ndo il perché e il percome; In modo strano ed inspiega bile; È noto il suo teorema sulle parallele; Abbreviazione sulle buste; Bari sulle targhe; sulle portaerei c è quello di volo; Posti a sedere sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù; Gonna che lascia scoperte le ginocchia ; La coperta sulle ginocchia ; Il computer... sulle ginocchia ; Cerca nelle Definizioni