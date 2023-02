Così si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilità dal nocciolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilità dal nocciolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SPICCAGNOLO

Significato/Curiosita : Cosi si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilita dal nocciolo

Aderente al nocciolo (pesche duràcine o "percoche"), o non aderente (pesche spiccàgnole o spiccaci o spicche). le percoche per la difficoltà al consumo sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Aderente al nocciolo (pesche duràcine o "percoche"), o non aderente (pesche spiccàgnole o spiccaci o spicche). le percoche per la difficoltà al consumo sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con così; dice; frutto; polpa; stacca; facilità; nocciolo; così sono le amarene; così si legge you; così viene detto un fanatico anticlericale; così è lo scheletro delle alghe microscopiche che forma la farina fossile; Si dice di condizioni pesanti ad accettarsi; Lo si dice solo al re; Un indice da epidemie; Si dice di chi fuma come un turco; Un frutto da ottime spremute; Un frutto che si schiaccia; frutto da ottime spremute; Un frutto e un legno; Ha più ossa che polpa ; Le spolpa lo sciacallo; Segni di polpa strelli; Tra il piede e il polpa ccio; Quando parte si stacca da terra; Si stacca per pagare; stacca re a uno a uno i chicchi di un grappolo; Può stacca rlo un ciclista; Hanno facilità di parola; Che si adatta con facilità ; Si offende con facilità ; Crescono con estrema facilità ; Dolci frutti con nocciolo a siluro; Frutti dal grosso nocciolo ; Tra la buccia e il nocciolo ; Ha un piccolo nocciolo ;