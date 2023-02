Per usarlo si devono mostrare i denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per usarlo si devono mostrare i denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SPAZZOLINO

Significato/Curiosita : Per usarlo si devono mostrare i denti

Anche detti spazzolini da denti oscillanti. disegno per il brevetto per uno spazzolino da denti elettrico, milano 1960 il primo spazzolino elettrico funzionante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con usarlo; devono; mostrare; denti; Si gonfia per usarlo ; Può causarlo l inflazione; Puo causarlo la febbre alta; Può causarlo uno stress; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale…; Non devono abbagliare; La corsa acrobatica in cui si devono superare muri, panchine, scale..; devono la fama al loro cuoco; Un ipotesi tutta da dimostrare ; mostrare dolore... o gioia; mostrare con ostentazione; Tanto magro da mostrare le ossa; Sorelle nate lo stesso giorno, spesso identi che; Una... tortura del denti sta; Si mette sullo spazzolino per lavare i denti ; L affollano gli studenti ; Cerca nelle Definizioni