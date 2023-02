__ di Stendhal: il turbamento che prende al cospetto di capolavori dell arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ di Stendhal: il turbamento che prende al cospetto di capolavori dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINDROME

Significato/Curiosita : Di stendhal: il turbamento che prende al cospetto di capolavori dell arte

Nichilista di giacomo leopardi, che, come lui, vedeva, almeno in parte, nelle illusioni dell'arte e dei miti il mezzo per sottrarsi a una vita di dolore e al grigio...

la sindrome di tourette (o sindrome di gilles de la tourette) è un disturbo neurologico che esordisce...

