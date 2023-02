Ha due squadre in Serie A - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha due squadre in Serie A. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROMA

Significato/Curiosita : Ha due squadre in serie a

Campionato di serie a, hanno preso parte rispettivamente: 18 squadre, dal 1929-30 al 1933-34. 16 squadre, dal 1934-35 al 1942-43. 20 squadre, nel 1946-47...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi roma (disambigua). roma (afi: /'roma/, pronuncia[·info]) è la capitale d'italia. inoltre,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

