Un ostacolo davanti alla trincea - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : RETICOLATO

Fortificazione, erano invece definite mezzaluna se piazzate davanti a una cortina, controguardia davanti al bastione. il tracciato varia di dimensione (il rivellino...

Un muro esterno della villa adriana (prima metà del ii secolo. l'opera reticolata (opus reticulatum o reticolatum) è una tecnica edilizia romana tramite... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con ostacolo; davanti; alla; trincea; Un ostacolo di filo spinato; L universitario arrivato all ultimo ostacolo ; Quelle architettoniche sono un ostacolo per molti; ostacolo dei concorsi ippici; Mettere il __ davanti ai buoi; L ha davanti il pianista; Si prostra davanti all idolo; Non ha nessuno davanti ; La regina della notte che balla nel Macbeth di Verdi; Quando si cresce si tolgono dalla bici; Si usano per il pesto alla genovese; Lo è l animo mangiato dalla rabbia; La selezione... che anagramma la trincea ; Combatteva in trincea ; Cerca nelle Definizioni