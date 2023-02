Grosse lucertole color verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosse lucertole color verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMARRI

Significato/Curiosita : Grosse lucertole color verde

Di colore verde brillante, rapidissimo nei movimenti. può vivere fino a vent'anni. lacerta viridis la forma del corpo è quella tipica delle lucertole. le...

Restare mimetizzato tra l'erba. il ramarro passa inattivo il periodo invernale in anfratti del terreno. i ramarri si nutrono di insetti e altri piccoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

