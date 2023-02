Si usano per strappare i peluzzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per strappare i peluzzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PINZETTE

Significato/Curiosita : Si usano per strappare i peluzzi

pinzette di vari colori e dimensioni le pinzette sono strumenti utilizzati per la presa di oggetti troppo piccoli per essere facilmente gestiti con le... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

