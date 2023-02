Uno spuntino all aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spuntino all aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PICNIC

Significato/Curiosita : Uno spuntino all aperto

Fare un ottimo lavoro con le portate più sostanziose, ma funziona come uno spuntino leggero». christy lemire gli assegna tre stelle su quattro, ritenendo...

Cercando altri significati, vedi picnic (disambigua). colazione sull'erba, édouard manet (1863) con il termine picnic si identifica quel tradizionale pasto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con spuntino; aperto; Uno spuntino sull erba; Si prende per uno spuntino ; Rapido spuntino ; Molti Statunitensi lo mangiano come spuntino ; Agisce a cuore aperto ; Si prende all aperto : __ d aria; Situato all aperto ; Pranzetto all aperto ; Cerca nelle Definizioni