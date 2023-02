Non perde mai di vista il galleggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non perde mai di vista il galleggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PESCATORE

Significato/Curiosita : Non perde mai di vista il galleggiante

Navigazione, il comandante edward smith aveva ricevuto delle segnalazioni relative alla presenza di ghiaccio galleggiante in zona, pur non sembrando preoccupato...

Vedi pescatore (disambigua). disambiguazione – "pescatori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pescatori (disambigua). pescatore con... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con perde; vista; galleggiante; Può perde rlo l oratore; Se egli... li perde ; perde re il colore; Un risultato senza perde nti; Ridiede la vista a san Paolo; Lo è la sosta non prevista ; Diede nome a una anomalia della vista ; Può originarlo una svista ; Il galleggiante che indica un uomo in immersione; Piattaforma galleggiante ; Osserva di continuo il galleggiante ; Un gonfiabile galleggiante ; Cerca nelle Definizioni