Si rende utile nella navigazione subacquea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si rende utile nella navigazione subacquea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PERISCOPIO

Significato/Curiosita : Si rende utile nella navigazione subacquea

Giunsero anche all'olympic, che era anch'esso in navigazione, sulla tratta opposta new york-southampton, ma si trovava lontanissimo, a circa 930 km dal luogo...

Progetto periscopio ottico manuale militare. 1 - oculare 2 - prisma diagonale 3 - maniglia 4 - 6 - lenti costruttive 5 - tubo periscopio 7 - lente di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

