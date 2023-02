Frantuma i calcoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frantuma i calcoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LITOTRITORE

Significato/Curiosita : Frantuma i calcoli

Una scala di valutazione dell'intensità di un terremoto eseguita osservando i danni che esso produce sulle persone, cose e manufatti. questa valutazione...

Il litotritore di heurteloup dopo vari tentativi di valore storico, come il frammentatore della scuola chirurgica preciana, il primo litotritore efficacemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con frantuma; calcoli; frantuma to, macinato; C è frantuma to; frantuma rsi... come biscotti; Un organo capace di fare i calcoli ; Fa male se fa i calcoli ; È costituita da piccolissimi calcoli ; Errali nei calcoli ; Cerca nelle Definizioni