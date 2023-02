Colombo scoprì quelle Occidentali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colombo scoprì quelle Occidentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INDIE

Significato/Curiosita : Colombo scopri quelle occidentali

Cristoforo colombo (disambigua). cristoforo colombo (in latino: christophorus columbus; in spagnolo cristóbal colón; in portoghese cristóvão colombo; genova...

L'indie rock è un sottogenere della musica rock che ha avuto origine negli stati uniti, in europa ed in nuova zelanda dagli anni '70 agli anni '80. originariamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con colombo; scoprì; quelle; occidentali; Il grado del colombo dei telefilm; Vi mori Cristoforo colombo ; Il porto spagnolo da cui si imbarcò colombo ; Il porto da cui salpò colombo nel 1492; Galileo ne scoprì le macchie; .scoprì le macchie solari; Il francese che scoprì il vaccino antirabbico; La scoprì Colombo; Ci sono quelle da bowling, di neve… o di Natale!; Sono buone quelle di chi tratta con gentilezza; In quelle da ballo si balla; Sono sempre di più quelle quelle ibride; Alpi occidentali ; Le scritture come quelle occidentali ; Quelle occidentali hanno per capitale Apia; Francesco che canta occidentali s Karma; Cerca nelle Definizioni