La tendenza a risolvere i problemi con teorie astratte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tendenza a risolvere i problemi con teorie astratte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IDEOLOGISMO

Significato/Curiosita : La tendenza a risolvere i problemi con teorie astratte

"[…] la ricerca scientifica consiste nel risolvere problemi, […] la vita è costituita da problemi da risolvere" e quindi che "apprendere a risolvere problemi...

Il termine nihonjinron () significa "teorie sui giapponesi" e indica un insieme di testi di sociologia e psicologia pubblicati in giappone dal dopoguerra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

