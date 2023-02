Il colore della maglia del Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colore della maglia del Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRANATA

Significato/Curiosita : Il colore della maglia del torino

Eccezionalmente con maglia e calzettoni granata, molto probabilmente anch'esso per omaggiare il grande torino. assieme al color oro, il granata è il colore ufficiale...

granata – nome alternativo della bomba a mano. granata da fucile – bomba sparabile dalla volata di un'arma da fuoco granata – proiettile contenente esplosivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

