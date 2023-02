A volte le signore lo indossano in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte le signore lo indossano in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FOULARD

Significato/Curiosita : A volte le signore lo indossano in testa

Religiosi lo indossano durante la vita quotidiana, è uso degli ebrei osservanti coprire comunque il capo in segno di rispetto verso dio, e a tale scopo...

Un foulard un foulard indossato per coprire il corpo un foulard indossato sulla testa il foulard è un fazzoletto, leggero e realizzato in vari materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con volte; signore; indossano; testa; Tre volte per Cicerone; A volte fa sparire il sole; È stato candidato otto volte all Oscar; Capovolte , rovesciate; signore ggiavano a Firenze; Le tracolle delle signore ; _ Baggins, personaggio de Il signore degli Anelli; Il signore per le vie di Trastevere; La indossano i magistrati in tribunale; Gli odori... che si indossano ; Si indossano a casa d inverno; Lo indossano i fraticelli; In testa alla tartaruga; Quella simbolo degli Stati Uniti ha la testa bianca; Tozzo dinosauro dalla testa enorme; Ha la testa fra le nuvole; Cerca nelle Definizioni