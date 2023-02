Un gas usato per disinfettare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gas usato per disinfettare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FORMALDEIDE

Significato/Curiosita : Un gas usato per disinfettare

Dopo l'uragano katrina a new orleans, il diossido di cloro è stato usato per disinfettare la pericolosa melma che inondò le case. diossido di cloro sciolto...

Caratteristico. la formaldeide presenta il tipico comportamento chimico delle aldeidi, con la differenza di possedere una maggiore reattività. la formaldeide è un forte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

