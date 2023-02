C è chi la usa per guardare all avvenire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la usa per guardare all avvenire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIDUCIA

Significato/Curiosita : C e chi la usa per guardare all avvenire

Questo caso può avvenire una contrattazione fra le parti e chi tra le due è più abile nel trattare può realizzare un buon affare. per gli economisti questa...

Significati, vedi fiducia (disambigua). l'occhio di dio, la mano di dio e il sacro cuore. incisione di salvardi da c. savini. la fiducia è un sentimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

