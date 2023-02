Misure agrarie di diecimila metri quadrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misure agrarie di diecimila metri quadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETTARI

Significato/Curiosita : Misure agrarie di diecimila metri quadrati

Rispettivamente i 1 065 e i 1 151 metri s.l.m.; il tavoliere delle puglie, esteso per circa 3 000 chilometri quadrati, rappresenta la più estesa pianura...

ettari e are l'ettaro (simbolo ha) è una unità di misura dell'area riconosciuta dal sistema internazionale di unità di misura, pari a 10000 m², cioè all'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

