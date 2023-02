L anno scorso festeggiò i 70 anni di regno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno scorso festeggiò i 70 anni di regno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ELISABETTA

Significato/Curiosita : L anno scorso festeggio i 70 anni di regno

Dall'url originale il 28 marzo 2012). ^ vinse l'anno scorso tra i giovani: adesso pare già lanciata verso il bis tra i grandi pausini, già favorita al totofestival...

E venne battezzata tre giorni dopo con il nome delle nonne elisabetta di york ed elisabetta howard. enrico viii avrebbe desiderato un maschio per assicurare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con anno; scorso; festeggiò; anni; regno; Lo opprime il tiranno ; L Ermanno famoso regista; Le voci che fanno circolare i pettegolezzi; Fanno un taglio con agio; Un discorso di lode; L Ezra celebre poeta statunitense del secolo scorso ; Violento discorso di biasimo; Un discorso in pubblico; Il baronetto britanni co; __ Martin: negli anni 50 cantava That s amore; Si guidano a 14 anni ; __ager: hanno 13-19 anni ; Il regno di Robin Hood; È il regno di Robin Hood; È per lunghezza il terzo fiume del regno Unito; Il regno del mitico Minosse; Cerca nelle Definizioni