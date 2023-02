Il giorno in cui si cambia età - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno in cui si cambia età. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COMPLEANNO

Significato/Curiosita : Il giorno in cui si cambia eta

Il simbolo del compleanno: la torta di compleanno il compleanno, detto anche meno comunemente genetliaco, è il giorno dell'anno in cui è nata una persona...

Il simbolo del compleanno: la torta di compleanno il compleanno, detto anche meno comunemente genetliaco, è il giorno dell'anno in cui è nata una persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 febbraio 2023

Altre definizioni con giorno; cambia; Impedisce di vedere pure di giorno ; Il giorno tra gio. e sab.; In attesa che faccia giorno ; Sorelle nate lo stesso giorno , spesso identiche; La può cambia re chi ascolta la radio; cambia no minio in zinco; cambia no la linea in lista; cambia no a ogni stagione; Cerca nelle Definizioni